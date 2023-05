Gaël Clichy marcou golaço do meio-campo e a culpa foi de um... adepto

Règle numéro 1 : Toujours écouter ses fans



La belle histoire derrière le magnifique but de Gaël Clichy hier ?? https://t.co/M2loAJCg5w pic.twitter.com/NyGwZ8UlX5 — Servette FC (@ServetteFC) May 14, 2023

Quando trazemos histórias relativas a mensagens enviadas a jogadores nas redes sociais, normalmente a razão das mesmas deve-se a palavras menos bonitas, com muitos insultos e até ameaças à mistura. Mas há sempre histórias diferentes e positivas. E ainda bem, dizemos nós. A mais recente (com final feliz) chega-nos da Suíça e tem como protagonistas o veterano lateral esquerdo Gaël Clichy e um adepto do seu atual clube, o Servette.Tudo porque o golo marcado pelo esquerdino diante do Sion, numa goleada por 5-0, apenas surgiu depois de uma dica bastante valiosa de um fã numa mensagem enviada através da rede soical Instagram. "Recebi uma mensagem de um fã do Servette, a dizer que o guarda-redes costuma estar muito adiantado. Isso ficou na minha cabeça... A execução foi boa e conseguimos os três pontos", disse o lateral, que marcou aos 9', num disparo pouco depois do meio campo.O próprio Servette, ao partilhar a história, deixou uma legenda que diz tudo: "Regra número 1: oiçam sempre o que dizem os adeptos. A bela história por trás do magnífico golo de Gaël Clichy ontem".