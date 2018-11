Galatasaray aproxima-se da liderança na Turquia

O Galatasaray deslocou-se este sábado ao terreno do Kayserispor e venceu o jogo por 3-0, aproveitando o empate do líder do campeonato turco Basaksehir para se aproximar do primeiro posto.Num jogo mais equilibrado do que o resultado revela, a equipa da casa, onde atuam os portugueses Tiago Lopes (foi titular) e Silvestre Varela (entrou aos 61 minutos), até teve mais posse de bola (53%), mas pecou na finalização.Já o Galatasaray, adversário do Porto no grupo D da Liga dos Campeões, contou com a inspiração do jovem ponta-de-lança nigeriano Henry Onyekuru, que bisou no encontro (golos aos 18 e aos 75 minutos), e ainda com o golo de Bayram aos 88 minutos, que selou a vitória forasteira.A partida ficou ainda marcada pela expulsão do defesa português Tiago Lopes, que viu dois cartões amarelos (aos 17 e aos 83 minutos) e consequente vermelho.O Basaksehir mantém-se na liderança da liga turca com 27 pontos, mas esta jornada viu o Galatasaray aproximar-se (23 pontos).