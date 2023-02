Galatasaray bate Umraniyespor com 'bis' de Icardi e segue líder isolado da Liga turca

O Galatasaray precisou de sofrer para levar esta quarta-feira a melhor sobre o Umraniyespor, atual último classificado da Liga turca, num encontro que terminou com um triunfo (3-2) da formação de Istambul.

Com o internacional português Sérgio Oliveira entre os titulares, o Galatasaray esteve por duas vezes em desvantagem no marcador. Primeiro, com um golo de Nayir (11') após assistência do angolano Geraldo, e depois por Gurbulak (39'). Pelo meio, Bardakci (32') reduziu para o Gala.

Na segunda parte, Mauro Icardi apareceu para ser a figura do jogo. O avançado internacional argentino empatou o marcador aos 60' de penálti e aos 83' desviou de cabeça para ajudar o Galatasaray a conquistar três pontos importantes na luta pelo título, deixando o Fenerbahçe de Jorge Jesus novamente com sete pontos de atraso (tem menos um jogo realizado).