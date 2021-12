Galatasaray cai na Taça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Que tombo levou uma das equipas mais tradicionais da Turquia. O Galatasaray foi surpreendido em casa nos 16 avos-de-final da Taça pelo Denizlispor, que ocupa a penúltima posição... na segunda divisão do país. Uma batalha dramática, que acabou 3-3 devido a um golo na própria baliza de Nelsson a cancelar a festa dos favoritos no apagar das luzes, aos 90’+9! Nos penáltis, Schwechlen apontou a última cobrança (6-5) e colocou o Denizlispor na próxima fase.

Diogo Sousa, guardião luso formado no Sporting, seguiu para os ‘oitavos’ com o Antalysapor. Já os compatriotas Diogo Coelho e Toni Gomes caíram com o Kocaelispor e o Menemenspor, respetivamente.