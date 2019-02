Galatasaray empata na estreia de Mitroglou

O Galatasaray empatou este sábado a uma bola na visita ao Alanyaspor, no jogo que marcou a estreia do avançado grego Mitroglou pelo conjunto de Istambul, arriscando-se a deixar fugir o líder Basaksehir, que joga no domingo.O avançado angolano Djalma adiantou a formação da casa em cima do intervalo, mas o argelino Feghouli respondeu pouco depois do reatamento da partida (52 minutos) e fixou o resultado que se manteve até ao final do encontro.O jogo ficou marcado pela estreia (e logo a titular) do ex-benfiquista Konstantinos Mitroglou, emprestado pelo Marselha ao Galatasaray neste mercado de inverno. O ponta de lança helénico foi substituído aos 55 minutos pelo turco Sinan Gumus.O Galatasaray soma agora 36 pontos na SuperLiga turca de futebol, mantendo a segunda posição, mas podendo ver o líder Basaksehir (41 pontos) afastar-se caso vença no domingo na visita ao Akhisarspor.