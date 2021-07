Galatasaray ia jogar na Grécia com o Olympiacos de Pedro Martins mas... acabou por não sair do aeroporto

O Galatasaray aterrou ontem em Atenas para defrontar o Olympiacos de Pedro Martins num jogo particular. Acontece que a equipa de Istambul nem chegou a sair do aeroporto. As autoridades gregas rejeitaram os comprovativos dos testes PCR realizados pelo Galatasaray. O clube turco reagiu em comunicado denunciado a forma "arrogante e desagradável" como a equipa foi tratada no aeroporto. O Galatasaray recusou-se a realizar de novo testes à Covid-19 e acabou por viajar de volta para Istambul, depois de 2h de espera.