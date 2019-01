Galatasaray negoceia transferência de Garry Rodrigues para o Al Ittihad

O Galatasaray, da liga turca, está a negociar a transferência do cabo-verdiano Garry Rodrigues para os sauditas do Al Ittihad, anunciou o adversário do Benfica na Liga Europa."Iniciou-se a negociação oficial com o Al Ittihad para a transferência do nosso jogador Garry Rodrigues", anunciou o clube turco, em comunicado publicado no seu site oficial.O avançado cabo-verdiano, de 28 anos, está a realizar a terceira temporada ao serviço do Galatasaray, tendo, em 2018/19, feito 20 encontros e marcado quatro golos.Antes de chegar ao conjunto turco, Garry Rodrigues, que fez a parte final da sua formação no Real Massamá, passou, entre outros, por Levski de Sófia, Elche e PAOK.O Galatasaray recebe o Benfica em 14 de fevereiro, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, visitando o Estádio da Luz em 21 do mesmo mês.