Galatasaray regressa aos triunfos com vitória frente ao Sivasspor

O Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, regressou este domingo aos triunfos ao vencer por 4-2 na receção ao Sivasspor, para a 17.ª jornada do campeonato turco, liderado pelo Basaksehir.O brasileiro Robinho, que já representou o Real Madrid, AC Milan e Manchester City, foi o jogador em evidência na formação do Sivasspor, ao marcar aos nove e 41 minutos, em ambos os lances assistido pelo compatriota Douglas Pereira.O Galatasaray, que esteve em desvantagem (0-1), com o primeiro golo de Robinho, empatou pelo suíço Eren Derdiyok (1-1), aos 20 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e deu a volta pelo argelino Sofiane Feghouli (2-1), aos 30.Ainda antes do intervalo, o Sivasspor empatou com o segundo golo de Robinho (2-2), aos 41 minutos, mas, na segunda parte, dois golos do nigeriano Henry Oneykuroru, aos 51 e 69, ditaram o desfecho final de 4-2 a favor do Galatasaray.O Galatasaray, que regressou aos triunfos após quatro jornadas sem vencer, segue na quinta posição do campeonato turco, com 29 pontos, tantos como os do Trabsonspor (segundo), Yeni Malatyaspor (terceiro) e Kasimpasa (quarto), todos a cinco do líder Basaksehir.O Benfica defronta o campeão turco Galatasaray, que 'caiu' para a Liga Europa do grupo do FC Porto na Liga dos Campeões, a 14 e 21 de fevereiro de 2019, a primeira mão em Istambul, onde os 'encarnados' regressam após defrontar o Fenerbahçe, na terceira pré-eliminatória da 'Champions', e a segunda em Lisboa.