Galatasaray vence na Taça da Turquia

O Galatasaray, adversário do Benfica na Liga Europa, adiantou-se esta quarta-feira nos quartos-de-final da Taça da Turquia, ao derrotar em Istambul o Hatayspor, clube do segundo escalão, por 2-0.A jogar em casa e muito tempo em vantagem, no resultado e em jogadores de campo, a equipa de Galata sofreu bastante para chegar ao resultado, com o segundo golo a aparecer apenas no minuto 90'+2, apontado pelo internacional argelino Sofiane Feghouli.A diferença de potencial entre os dois clubes era clara, já que o Galatasaray é segundo na liga principal, já com vários títulos no palmarés, enquanto que o Hatayspor segue em quinto na segunda divisão.O congolês Christian Luyundama abriu o marcador, aos sete minutos, e, aos 39, a goleada parecia possível, com a expulsão do guarda-redes visitante, Omer Alici.Mas assim não foi, o Hatayspor fez por reforçar a sua defesa, a procurar manter a desvantagem mínima, e só claudicou nos minutos de desconto.O Galatasaray volta a jogar no domingo, na receção ao Trabzonspor para o campeonato, após o que se cruza no caminho das 'águias': a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, dia 14 de fevereiro, em Istambul.Também hoje, e igualmente para a primeira mão dos 'quartos', o Goztepe, de Beto e Castro, foi perder por 1-0 no terreno do Yani Malatyaspor.O guarda-redes luso esteve sempre em campo e Castro saiu ao intervalo, com o único golo a ser apontado aos 44 minutos, por Baris Alici, internacional turco sub-21.