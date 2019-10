Gallardo: «Jorge Jesus tem muita experiência e já esteve em outras finais»

Três dias depois de eliminar o rival Boca Juniors e garantir presença na final da Libertadores, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, falou aos jornalistas em conferência de imprensa e antecipou a final da competição frente ao Flamengo de Jorge Jesus, tecendo elogios ao técnico português.





"É uma final merecida. Vamos defrontar uma equipa muito poderosa, com bons jogadores e com um treinador que chegou este ano e fez a grande equipa que hoje é o Flamengo. Tem muita experiência e, aliás, já esteve noutras finais", disse o treinador dos argentinos.Gallardo, campeão de duas Taças Libertadores - a última na edição passada - expressou a sua admiração pelo percurso que o Flamengo está a realizar. "Vamos defrontar uma equipa muito forte, que evoluiu muito e que hoje está no topo máximo do seu rendimento, tendo demonstrado que é um justo finalista", sustentou.Sobre a grande final agendada para 23 de novembro em Santiago, no Chile, Gallardo antevê um desafio entre duas grandes equipas. "São as duas equipas que tiveram mais méritos para chegar à final. Duas equipas que vão chegar num bom momento em termos de rendimento e penso que é uma final merecida para ambas", concluiu o técnico do River Plate.