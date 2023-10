Sem clube desde que deixou o PSG em julho, Christophe Galtier é o novo treinador de Rúben Semedo no Al Duhail, do Qatar, anunciou esta quinta-feira o clube nas suas redes sociais.O técnico francês sucede no cargo ao argentino Hernán Crespo, que deixou o cargo na quarta-feira.O Al-Duhail que - está também inserido na fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, onde vai defrontar em breve o Al Nassr de Cristiano Ronaldo - é o quarto classificado na liga do Qatar ao fim de cinco jornadas, com 10 pontos.Esta é assim a primeira experiência do técnico francês fora de França, onde passou pelo Saint-Étiene, Lille, Nice e PSG ao longo de mais de 13 anos.