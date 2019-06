Gamarra recorda Benfica: Do 'engano' no salário às noitadas de Paulo Nunes

O central paraguaio Carlos Gamarra dispensa apresentações. Brilhou forte nos anos 90 e 2000, pela forma como se entregava ao jogo e pela qualidade que sempre demonstrou. Teve passagens de sucesso por Cerro Porteño, Internacional, Benfica, Corinthians, Atlético de Madrid, Flamengo, AEK de Atenas, Inter de Milão, Palmeiras e Olímpia, para além de ter envergado a camisola do Paraguai por 110 vezes, anotando 12 golos.

Em entrevista ao Globo Esporte, o antigo jogador passou em revista vários momentos da carreira e, inevitavelmente, recordou a passagem por Lisboa ao serviço dos encarnados.

Benfica 1997/98 Benfica 1997/98

"Tenho boas lembranças do Internacional. Já cheguei como ídolo. Encaixei muito bem na equipa. Joguei um ano e meio e a partir daí começou uma carreira totalmente diferente. Fui para o Benfica! O Internacional abriu-me as portas para a primeira transferência para a Europa", recorda.

Reconhecido por ter trocado muitas vezes de clube ao longo da carreira, Gamarra é sincero quando aborda o que motivou a saída da Luz.

"Sim, troquei muito. Na maioria das vezes aconteceu pela necessidade do clube. O Internacional precisava de vender um jogador e transferiu-me para o Benfica. Quando fui do Benfica para o Corinthians, fui vendido porque tinha de sair eu ou o João Pinto, que era o ídolo do Benfica. Apareceu o banco Excel para me comprar e eu fui", destaca.

Questionado sobre se as passagens por Benfica e Atlético de Madrid foram frustrantes, o antigo internacional paraguaio separa as águas e as experiências em Portugal e Espanha.

Gamarra na seleção Gamarra na seleção

"No Benfica, não. Estava muito bem e joguei todos os jogos. Só que quando me apercebi realmente das coisas, descobri que estava a ganhar o salário de um menino que subia de amador para profissional. E eu tinha contrato de quatro anos em que ficaria esses quatro anos com o mesmo salário. A ganhar menos do que os meninos no primeiro ano de profissional. Conheci o meu agente e disse-lhe: ‘Se tiveres alguma coisa, leva-me daqui de novo’. E apareceu o Corinthians... No Atlético foi diferente. Estávamos bem, com uma boa equipa e um bom treinador – Claudio Ranieri. Só que naquela época tinha contrato por dentro e por fora. O presidente do Atlético de Madrid, Jesus Gil y Gil, era maluco. Dizia que o filho era o rei daquela coisa, desafiava o presidente, desafiava todo a a gente...", explicou.

Em Portugal, Gamarra vivia com outros jogadores brasileiros, do Benfica e Sporting. A garantia de boas histórias.

Paulo Nunes na Luz Paulo Nunes na Luz

"Vivia com o Paulo Nunes, Carlos Miguel e Jardel. Eles eram malucos. O Paulo foi um mês antes de mim para o Benfica. No antigo estádio, entrava no túnel, e cada um tinha uma vaga já com o número. Subindo as escadas, tinha uma daquelas portas com dois lados, e já era o balneário. Quando o Paulo entrava calmo, pegava a roupa e dizia ‘Então gringo, tudo bem?’, significava que tinha dormido em casa. Quando ia de direta, já entrava a chutar a porta e a dizer ‘Gringo, tem uma piada de um português…’. O balneário estava recheado de portugueses e ele a contar piadas de portugueses. Vinha feliz e a gritar. Era maluco. Mas era um tipo do qual não se podia reclamar nada, porque entrava em campo e fazia o golo dele sempre", assinala.