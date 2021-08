Gamarra revela desejo de voltar ao ativo... para vingar no MMA

Carlos Gamarra, histórico central do futebol paraguaio e que integrou o plantel do Benfica em 1997/1998, surpreendeu os fãs ao admitir que pretende voltar ao desporto, mas a uma modalidade completamente diferente. É que o antigo defesa, que também representou clubes como o Palmeiras ou o Inter, quer estrear-se a lutar... MMA, "um sonho" para o qual já trabalha "há três anos".





"Estou há três anos e pouco nisto, a treinar e a trabalhar todos os dias, juntamente com o meu treinador. A minha paixão é entrar na jaula, é um sonho que tenho. Acredito que já estamos prontos para entrar. Depende do que disser o treinador, mas eu acredito que sim. Estamos a aperfeiçoar todas as artes marciais necessárias para entrar numa jaula e para encarar um adversário que seja um bom lutador. Acredito que em dezembro já possa entrar", começou por dizer, em declarações ao canal de TV paraguaio 'GEN'.Apesar da mudança radical, Gamarra garante estar "preparado" para a troca de golpes, desafio que espera começar em 2021: "Estamos muito bem preparados [para lutar] em cima, e no chão também já estamos, sem nenhum problema".