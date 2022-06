Gana empata com o Chile mas fica em terceiro na Taça Kirin após penaltis

O Gana, adversário de Portugal no próximo Campeonato do Mundo de futebol, empatou esta terça-feira a zero com o Chile, mas arrecadou o terceiro lugar da Taça Kirin, um torneio particular, após vencer nas grandes penalidades (3-1).



Em Suita, no Japão, no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar da prova nipónica, Fatawu Issahaku, jogador do Sporting de apenas 18 anos, marcou o penálti decisivo, após os chilenos terem desperdiçado três remates seguidos.

Durante o tempo regulamentar, a seleção africana ficou reduzida a nove unidades, por expulsões de Seidu, aos 67 minutos, e Wakaso, aos 78.

A Taça Kirin foi conquistada pela Tunísia, que bateu na final o Japão, por 3-0.

O Gana é adversário de Portugal no grupo H da fase final do Mundial2022, que vai decorrer em novembro e dezembro no Qatar, juntamente com Uruguai e Coreia do Sul.