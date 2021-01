Garantem na Croácia: Silas está perto de rumar ao Hajduk Split

Silas está perto de rumar ao Hajduk Split, 5.º classificado do campeonato croata. Segundo o diário daquele país 'gol.dnevnik', o ex-técnico do Sporting está em negociações avançadas com o clube e poderá mesmo aterrar em solo croata já na próxima semana.





Recorde-se que Silas começou a carreira de treinador em 2017, ao assumir o comando técnico do Belenenses SAD. No decorrer da temporada passada rumou ao Sporting, substituindo Marcel Keizer. Nos leões, Silas, de 44 anos, venceu 17 dos 28 jogos realizados e acabou por ser demitido à passagem da 23.ª jornada, após os verdes e brancos perderem (3-1) frente ao Famalicão.