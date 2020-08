Gareth Bale apontado ao Tottenham

Sem espaço em Madrid, Gareth Bale é de novo apontado como alvo de José Mourinho e Andros Townsend acredita que o antigo companheiro quer voltar a representar o Tottenham.





“Bale gostaria de voltar aos spurs. Ele era a principal figura, era adorado pelos adeptos e sempre foi feliz pelo clube. Acho que, neste momento, ele deve estar a pensar: ‘Quem me dera estar nos spurs agora e ter a liberdade de fazer o que quero, sem ter de me preocupar com a minha situação, onde sou escrutinado por jogar golfe’”, disse o jogador do Crystal Palace.