Gareth Bale: «Em Espanha o isolamento é muito rigoroso»

No início da pandemia Gareth Bale não parecia muito convencido da gravidade da Covid-19, e chegou mesmo a ser multado pelo Real Madrid por ter sido apanhado a jogar golfe logo no início da quarentena. Entretanto, já com mais de 21 mil mortos em Espanha e quase 205 mil casos identificados, o jogador está consciente da gravidade do problema.





"Em Espanha, o isolamento é muito rigoroso e já dura há seis semanas. Não podemos sair sequer para passear ou praticar desporto, mas é melhor para todos. As pessoas estão conscientes dos sacrifícios necessários e procuram fazer as coisas da melhor maneira possível", afirmou o galês numa entrevista ao canal 'BT Sports' onde revelou a sua rotina diária: "O Real Madrid enviou-nos um plano de treino válido para duas semanas para fazer no ginásio. Temos de correr, levantar pesos e realizar exercícios de prevenção para nos assegurarmos que estamos ao nosso melhor nível. O plantel ainda está em contacto através do zoom para podermos regressar ao nosso melhor nível para a parte final da época. Todos queremos voltar a jogar, mas o mais importante é fazê-lo em segurança. Não queremos voltar cedo demais pois é preciso fazer tudo com segurança".O jogador não deixa de registar um lado positivo na situação, e destaca o tempo que tem passado com a sua família. "Normalmente saímos de casa dois dias antes dos jogos fora e também dormimos fora na noite que antecede os jogos no nosso estádio. Agora estou em casa, com a minha mulher e os meus filhos, e gosto de passar esse tempo e não ter de sair de manhã para ir trabalhar", acrescenta o galês que dá os "parabéns aos jogadores do Tottenham" por terem disputado a última final da Champions (perderam 0-2 com o Liverpool), e recorda com carinho a Champions conquistada em Lisboa, em 2014, diante do Atlético Madrid por ter sido "a primeira".