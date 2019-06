Gareth Bale já nem consegue animar os adeptos galeses

A carreira de Gareth Bale tem estado em sentido descendente. O avançado galês nunca conseguiu impor-se totalmente na equipa do Real Madrid, apesar dos mais de 100 milhões de euros que o clube merengue pagou em 2013. E também na seleção do País de Gales as críticas já se fazem sentir.Bale foi titular na equipa apresentada por Ryan Giggs frente à Hungria, na fase de apuramento para o Euro2020, mas não conseguiu fazer a diferença e o jogo terminou com vitória húngara por 1-0 , golo de Mate Patkai.Segundo o 'Wales Online', Gareth Bale foi um jogador a menos na seleção do País de Gales, tendo atribuído-lhe apenas nota 5, em contraponto com Joe Allen, que recebeu nota 9, e foi bastante elogiado, tendo mesmo sido o homem do jogo da seleção orientada por Ryan Giggs.A exibição abaixo do esperado e que mereceu o comentário do selecionador: "Estávamos a pedir a Gareth Bale para jogar dois jogos num curto espaço de tempo, depois de não competir durante seis semanas. Ele está desapontado como todos nós", referiu Ryan Giggs, sublinhando: "tenho de fazer um pouco de malabarismo tentar descobrir onde Bale pode ser eficaz."