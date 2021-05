Gareth Bale lidera convocados do País de Gales para estágio no Algarve

A seleção do País de Gales, liderada por Gareth Bale, estagia no Algarve até domingo, num estágio alargado a 28 futebolistas e que servirá para o selecionador Robert Page fazer as escolhas para o Euro'2020.

O selecionador galês chamou 28 jogadores, num grupo que inclui Bale, Aaron Ramsey e Ben Davies e que a partir de hoje, no Algarve, se juntam para a preparação para os próximos jogos particulares, com França e Albânia, e a fase final do Euro'2020.

De fora deste estágio ficaram Daniel James, ao serviço do Manchester United, que ainda disputa com o Villarreal a final da Liga Europa, Connor Roberts e Ben Cabango, envolvidos no playoff final do Championship (segunda divisão).

Josh Sheehan, Tom King e Brennan Johnson são outros dos jogadores que também falham o estágio, devido ao playoff final da League 2, entre Newport e Lincoln.

De acordo com a federação galesa, o selecionador Robert Page divulgará os 26 convocados para o Europeu no domingo, um dia após terminar o estágio em Portugal.

No Euro'2020, competição a decorrer entre 11 de junho e 11 de junho e na qual Portugal defende o título, o País de Gales integra o grupo A, juntamente com Itália, Suíça e Turquia, com jogos agendados para Roma e Baku.