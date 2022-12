Gattuso recorda ameaça do pai: «Disse que me dava um soco se não fosse para o Rangers...»

Gennaro Gattuso, treinador do Valencia, recordou o dia em que rumou ao Rangers nos seus tempos de jogador, assumindo que foi "ameaçado" pelo pai, que prometeu "dar-lhe um soco" caso não aceitasse a proposta dos escoceses em 1997."Não queria ir para Glasgow. Tinha jogado dois jogos na Serie B [italiana] e fomos promovidos à Serie A. Um dia, o meu pai vem ter comigo e diz-me que um representante do Rangers tinha vindo à cidade e queria oferecer-me um contrato", começou por contar, citado pelo 'Daily Record'.E prosseguiu: "Eu não queria sair e disse isso ao meu pai. Ele disse-me que o Rangers estava a oferecer tanto dinheiro que ele nem sabia escrever o número. Disse-me que era quatro vezes aquilo que tinha ganho ao longo de toda a vida. Quando eu voltei a dizer que não, disse que me dava um soco se não aceitasse. Acabei por ir para o Rangers!".O antigo médio italiano lembrou ainda a difícil adaptação ao futebol escocês. "Não conhecia ninguém e não sabia dizer duas palavras em inglês. Mas após duas semanas, parecia mais escocês do que qualquer jogador escocês. Treinava três ou quatro vezes por dia, passava horas no ginásio. Cresci com esta mentalidade. Sabia que não tinha muita técnica, mas preparei-me para 'matar mentalmente' os meus adversários. Dediquei a minha vida ao futebol", assegurou.