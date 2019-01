Gauld: «Senti que era a altura certa para voltar à Escócia»

No Sporting desde 2014, Ryan Gauld chegou a Portugal rotulado de Mini Messi, mas ao cabo de quatro anos e meio no nosso país acabou por não conseguir confirmar o potencial que se lhe apontava. Não se afirmou em Alvalade, esteve cedido a V. Setúbal, Aves e Farense e agora, também na condição de emprestado, regressa à Escócia, o seu país natal, num momento que encara como o mais acertado."Senti que era a altura certa para voltar à Escócia e esta foi a primeira vez que senti isso desde que saí. O Hibernian é a melhor oportunidade para mim pela forma como jogam", considerou o médio criativo, que já se juntou aos seus novos jogadores no estágio que decorre no Dubai."Aprendi muito dentro e fora do campo nos últimos anos. Foi uma experiência que gostei de viver e não mudaria isso por nada. Creio que evoluí imenso no aspeto tático, pois há uma grande ênfase nesse ponto do jogo em Portugal. Agora na Escócia vou concentrar-me em jogar", acrescentou.