Gavi é o vencedor do prémio 'Golden Boy'

Gavi, médio do Barcelona, é o vencedor do prémio 'Golden Boy', uma iniciativa do jornal italiano 'Tuttosport' que distingue o melhor jovem a atuar na Europa.O espanhol, de 18 anos, já tinha sido o vencedor do Kopa Trophy, atribuído pela 'France Football' no dia em que Karim Benzema recebeu a bola de Ouro.Recorde-se que na lista dos 20 finalistas estavam os portugueses António Silva, Nuno Mendes e Fábio Carvalho.