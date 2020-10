Gaz Metan, de Jorge Costa, soma nova derrota na Liga romena

O Gaz Metan, treinado pelo português Jorge Costa, averbou esta sexta-feira a quarta derrota nos últimos cinco jogos da Liga romena de futebol, na receção ao Botosani, por 2-1, no jogo que abriu a oitava jornada.

Com o português Zé Manuel entre os titulares, o Gaz Metan viu-se em desvantagem desde os 34 minutos, por 'culpa' de um autogolo de Mihai Butean, e ainda viu o adversário desperdiçar uma grande penalidade, que tinha dado origem à expulsão de Ondrej Baco, já no segundo tempo.

Com menos um elemento, os anfitriões chegaram ao empate com um vistoso golo de Ronaldo Deaconu, aos 69 minutos, numa altura em que o avançado português Ricardo Valente já tinha sido lançado por Jorge Costa, só que o Botosani assegurou o triunfo, aos 87 minutos, por intermédio de Hamidou Keyta.

A equipa liderada pelo antigo internacional luso, que não vence há cinco jornadas, somou a segunda derrota seguida no campeonato (a quinta no geral) e ocupa o 13.º lugar da primeira fase da prova, com sete pontos.