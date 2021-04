Gaziantep de Sá Pinto cede empate caseiro e fica mais longe dos lugares europeus

O Gaziantep, do treinador Ricardo Sá Pinto, cedeu este domingo um comprometedor empate caseiro 2-2 com o aflito Kasimpasa, atrasando as suas ambições europeias à 35.ª jornada da Liga turca.

Aos 5 e 58 minutos, o avançado sueco Isaac Kiese Thelin marcou para o Kasimpasa, que não conseguiria manter a vantagem após os golos do maliano Nouha Dicko, aos 63', e de Muhammet Demir, aos 84'.

O Gaziantep, que só venceu um dos últimos quatro jogos, e que teve Roderick e André Sousa no onze inicial, é sexto com 51 pontos, e menos um desafio, a um ponto do Alanyaspor e a oito do Trabzonspor, quarto, já com acesso às competições europeias.

O Kasimpasa, que averbou o terceiro empate consecutivo, é 16.º com 37 pontos, quatro acima da linha de água.