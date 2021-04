Gaziantep de Sá Pinto derrota campeão Basaksehir e sobe ao 5.º lugar da liga turca

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, bateu esta quinta-feira o atual campeão turco Basaksehir por 2-0 e ascendeu ao 5.º lugar do campeonato.





Em duelo da 33.ª jornada, o Gaziantep adiantou-se no marcador aos 32 minutos num penálti cobrado por Alexandru Maxim. O médio romeno viria a bisar aos 52' e fixou o resultado final.Com este triunfo o Gaziantep passa a somar 50 pontos, menos 7 - e menos um jogo) do que o Trabzonspor, 4º classificado. Já o Basaksehir é 17.º colocado, com 33 pontos.