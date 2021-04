Gaziantep de Sá Pinto perde com Fenerbahçe e atrasa-se na luta pela Europa

O Fenerbahçe venceu esta segunda-feira em casa o Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, por 3-1, e está no 2.º lugar da Liga turca de futebol, enquanto a formação visitante está mais longe dos lugares europeus.

Depois de uma primeira parte sem golos, o médio Hakan Yandas marcou o primeiro do jogo, para o Fenerbahçe, aos 56 minutos, mas o Gaziantep respondeu 10 minutos depois, através do centrocampista romeno Alexandru Machim.

A turma comandada por Sá Pinto, que contou com o defesa luso Roderick a titular (viu um cartão amarelo aos 40 minutos), enquanto o médio André Sousa permaneceu no banco de suplentes, voltou a ficar em desvantagem aos 71', quando o equatoriano Enner Valência fez o 2-1.

O técnico português fez várias substituições na reta final da partida, mas, apesar da boa reação, o Fenerbahçe impôs o seu favoritismo e arrumou o jogo já nos descontos, aos 90+4 minutos, por intermédio do avançado Sinan Gumus.

Com a vitória, o Fenerbahçe segue no 2.º lugar da Superliga turca, com 66 pontos, em 33 jogos, a quatro pontos do líder Besiktas (que tem menos um jogo disputado).

Por seu turno, o Gaziantep é 6.º, com 50 pontos, perdendo a oportunidade de ultrapassar o Alanyaspor (52 pontos) na classificação e aproximar-se do 4.º lugar, o último que dá acesso às competições europeias.