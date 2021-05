Gaziantep de Sá Pinto soma quinta derrota nos últimos seis jogos

Gaziantep treinado por Ricardo Sá Pinto, voltou às derrotas na liga turca, ao perder esta segunda-feira em casa por 1-0, ante o Sivasspor, em jogo da 39.ª jornada do campeonato.

O quinto jogo sem ganhar nas últimas seis partidas agrava a crise do Gaziantep, que mantém o oitavo lugar, com 54 pontos, a quatro do quinto, que ainda poderá valer a ida à Liga Europa, dependendo do desfecho da final da Taça da Turquia.

Roderick Miranda foi titular na defesa do Gaziantep e ao intervalo entrou o médio André Sousa, quando o Sivasspor já tinha feito o golo do jogo - apontado aos 30 minutos pelo costa-marfinense Max-Alain Gradel.

O clube passa por dias conturbados e, na semana passada, viu três jogadores serem afastados da equipa principal, depois de alegadamente terem sido descobertos num esquema de apostas ilegais contra a própria equipa, no jogo de 18 de abril face ao Kasimpasa.