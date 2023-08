Gedson decisivo no Besiktas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Gedson Fernandes foi a figura do triunfo do Besiktas (1-0) na visita ao Karagmuruk, ao apontar o único golo do jogo já aos 85’. Titular, o ex-Benfica, apareceu à entrada da área a rematar de primeira após passe de Onur Bulut, oferecendo uma entrada vitoriosa na liga turca ao clube de Istambul. Antes (56’) já Aboubakar tinha falhado um penálti.

Igualmente em grande esteve João Novais, ao abrir caminho à vitória (2-0) do Alanyaspor sobre o Basaksehir. Aos 45’+4, o médio luso atirou forte à entrada da área, deixando o guarda-redes pregado ao chão.