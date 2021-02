Gedson Fernandes foi titular no triunfo do Galatasaray sobre o Alanyaspor

Gedson Fernandes foi titular na vitória do Galatasaray (1-0) frente ao Alanyaspor, em jogo da 25.ª jornada do campeonato turco. O médio, que está emprestado pelo Benfica ao emblema de Istambul, esteve em campo 82 minutos, quando foi substituído por Linnes.





No Alanyaspor, o português Marafona jogou os 90 minutos. O encontro acabou por ser decidido no primeiro tempo, com um golo de Emre Kilinc (18’).Com este resultado, o Galatasaray reforçou a liderança do campeonato com 54 pontos, mais três do que Besiktas e Fenerbahçe, que tem menos um jogo realizado. Já o Alanyaspor ocupa o quinto lugar, com 39 pontos.