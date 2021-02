Gedson marca mas é eliminado da Taça da Turquia por Marafona

Gedson Fernandes, médio cedido pelo Benfica ao Galatasaray, marcou o segundo golo da sua equipa aos 90+4', na derrota por 3-2, em casa, frente ao Alanyaspor, que contou com o guarda-redes português Marafona a titular, nos quartos-de-final da Taça da Turquia.





O jogador, de 22 anos, estreou-se com a camisola do Galatasaray, sendo que foi suplente e acabou por entrar aos 66 minutos.O Analyaspor colocou-se a ganhar por 3-0, com um golo de Babacar aos 30', outro de Ucan aos 41 minutos, sendo que Babacar bisou aos 48', de penálti.O Galatasaray só respondeu ao minuto 83, por Abdallah e no período de descontos reduziu para a margem mínima pelo médio português.