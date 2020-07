Geórgia: Ricardo Ferreira estreia-se pelo Samtredia

Ricardo Ferreira estreou-se este sábado no primeiro escalão da Geórgia diante do Telavi. O lateral português do Samtredia entrou já no decorrer da segunda parte num jogo que aquela formação haveria de perder por 3-1, a contar para a quarta jornada do campeonato geórgio.





O ex-Marinhense revelou após o encontro o contentamento pelo objetivo de carreira alcançado. "Um sonho de menino que finalmente concretizo, obrigado a todos os que estiveram do meu lado e que me ajudaram a que isto se tornasse possível. O céu é o limite. Vou continuar a trabalhar para atingir todos os meus objetivos", vincou o jogador, de 23 anos, que acabou a formação no Fafe.