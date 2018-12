Gianni Infantino visita Guiné-Bissau em janeiro

A federação guineense de futebol anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, realiza uma visita dois dias à Guiné-Bissau a 7 janeiro de 2019.Infantino, eleito em 2016, desloca-se à Guiné-Bissau a convite do presidente da federação guineense de futebol, Manuel Lopes (vulgo Manelinho), indicou à Lusa fonte da instituição.O programa da visita ainda está a ser elaborado, mas a federação guineense pretende ver o líder da FIFA a reunir-se com as autoridades políticas, nomeadamente com o presidente do país, José Mário Vaz, com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, e com o secretário de Estado do Desporto, Florentino Dias.Gianni Infantino, que se desloca pela primeira vez à Guiné-Bissau, terá também um encontro de trabalho com o comité executivo da federação guineense de futebol.O organismo guineense quer que o líder da FIFA se encontre com os clubes e outras entidades do futebol.A FIFA é uma das principais financiadoras do futebol guineense, nomeadamente a nível de construção de campos, a própria sede da federação e formações dos agentes daquela modalidade.A Guiné-Bissau, cuja federação de futebol foi fundada em 1974, é membro da FIFA desde 1986.