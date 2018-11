Gigantes europeus de olho em Todibo

Jean-Clair Todibo, jovem médio do Toulouse, está no radar dos gigantes europeus. O jogador, de 18 anos, tem contrato de formação com o clube francês e as qualidades que tem demonstrado esta época, no qual já realizou 10 partidas, tendo apontado um golo, tornam-no apetecível para os emblemas europeus, com o Bayern Munique a liderar um pelotão que envolve Lyon, Nápoles, Liverpool, Leipzig, Borussia Dortmund, Schalke 04 e Juventus, de acordo com o site 'Goal.com'.O facto de ser um jogador acessível, pois pode sair mediante o pagamento dos direitos de formação, tem feito intensificar as observações do médio-defensivo, que pode a partir de janeiro comprometer-se com um novo clube.O Toulouse tenta assegurar a sua jovem pérola, tendo já apresentado um contrato profissional "sem precedentes na história do clube", segundo confessou Jean-Francois Soucasse, diretor-geral do emblema gaulês.Todibo, que nasceu na região de Paris em 1999, viu a sua vida mudar quando tinha 9 anos, ao ser vítima de um atropelamento que lhe provocou extensas lesões, que colocaram em causa a sua capacidade de poder voltar a jogar futebol.