Giménez renovou mas não garante continuidade no Feyenoord: «Pode chegar uma oferta irrecusável»

Poucos dias depois de ter renovado contrato com o Feyenoord , o avançado mexicano Santiago Giménez, um dos nomes que o Benfica tinha para reforçar o ataque, surpreendeu ao assumir que a sua continuidade no clube holandês não é certa."Tudo pode acontecer no futebol. Um dia estás cá, noutro estás lá. Como bem dizes, pode chegar uma oferta que não se pode recusar. Nunca sabemos... Agradeço ao clube porque, apesar de ter um contrato em vigor, melhoraram-no. Estou muito agradecido, porque abriu-me as portas da Europa. Cada vez mais gosto mais desta equipa, das pessoas, que me receberam da melhor forma. Cada fim de semana apoia-nos. Hoje [ontem] perdemos e saímos aplaudidos. Este clube é maravilhoso", disse o avançado, à ESPN.