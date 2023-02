Giovanni Tartaglia Polcini é o novo presidente da SIGA

O magistrado italiano Giovanni Tartaglia Polcini foi esta quinta-feira eleito por unanimidade e aclamação para o cargo de novo presidente independente da SIGA, em substituição de Franco Frattini, que faleceu no final do ano passado. A decisão foi tomada na reunião extraordinária do Conselho desta organização e será submetida para ratificação pelos membros da SIGA na Assembleia Geral a realizar no dia 2 de março.Ligado ao setor judicial em Itália há mais de 20 anos, Giovanni Tartaglia Polcini mostrou-se honrado pela nomeação. "Seguindo a visão do presidente Franco Frattini, aceito a honra de assumir o cargo de Presidente Independente da SIGA, um bastião da integridade no desporto a nível mundial. Como presidente, juntamente com a liderança do CEO global Emanuel Macedo de Medeiros, desejo apoiar o desporto e a indústria que o acompanha a mitigar os riscos de corrupção e promover valores éticos, especialmente junto dos mais jovens", disse Polcini, que foi eleito para ficar no cargo até 2025.O português Emanuel Macedo de Medeiros saudou a entrada do italiano na liderança do organismo e enalteceu o facto dos valores deste estarem alinhados com os da SIGA. "O Dr. Tartaglia Polcini teve uma carreira internacional altamente destacada, dedicada a procurar justiça, seguindo sempre a lei e promovendo a integridade e os direitos humanos. Ele está familiarizado e partilha a visão da SIGA. Todos concordamos que as suas qualidades pessoais, credenciais profissionais e estatuto global, alinhados com a sua paixão pela integridade desportiva, tornam-no no presidente independente ideal", disse o CEO global da SIGA..