Girabola: Clube Desportivo da Lunda Sul, de Sérgio Traguil, acusado de suborno

A direção do Vitória FC do Bié acusou esta terça-feira o Clube Desportivo da Lunda Sul, treinado pelo português Sérgio Traguil, de suborno aos seus jogadores, no jogo a contar para a 6.ª jornada do zonal de apuramento.

A partida em causa, a contar para a série C, aconteceu em 18 de julho, com vitória do Clube Desportivo da Lunda Sul, por 3-0, na província angolana do Bié. A denúncia foi hoje tornada pública, por Israel Dias da Silva, membro do Vitória FC.

O dirigente desportivo disse que depois de investigações internas, foram encontradas mensagens escritas e áudios, trocados por um dos seus jogadores e um dos membros de direção da equipa acusada, dando conta do suposto suborno.

Os nomes de ambos, bem como de outros atletas implicados não foram revelados.

O presidente da associação provincial de futebol do Bié, Augusto Teles, garantiu que as provas já foram encaminhadas à Federação Angolana de Futebol e ao Serviço de Investigação Criminal angolano.

O presidente de direção do Clube Desportivo da Lunda Sul, Miguel da Silva, depois da reunião de urgência realizada hoje, devido ao caso, negou a acusação, prometendo, por outro lado, processar o Vitória FC do Bié.

O treinador português Sérgio Traguil também já reagiu publicamente, dizendo que querem conquistar fora do campo o que não conseguiram nas quatro linhas.

"Acho curioso que isso tenha saído exatamente depois do jogo com o Sporting do Bié, especialmente depois de sermos campeões. Aquilo que não conseguiram em campo estão a tentar fora. Eu estava lá, fui um dos intervenientes do jogo, se a nossa direção ou qualquer outro membro fosse pagar para a equipa do Bié perder contra nós, eu diria que fizeram um mau trabalho", afirmou.

O Clube Desportivo da Lunda Sul apurou-se, pela primeira vez, para a primeira divisão do futebol angolano, após vitória, no domingo, sobre o Sporting do Bié, por 1-0.

Sob orientação de Traguil, dois meses após assumir o comando técnico da equipa, o Desportivo da Lunda Sul segue líder do Grupo C, com 18 pontos.

Caso se confirmem as suspeitas, o Desportivo poderá ser suspenso e afastado de todas as competições.