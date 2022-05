Giroud e o segredo de uma época ímpar: «Fui o melhor marcador graças ao oftalmologista»

Olivier Giroud contou, em entrevista à 'GQ', como descobriu que tinha um problema de visão em 2011, algo que fez com que começasse a usar lentes de contacto, o que o levou a ser o melhor marcador do campeonato francês nessa mesma temporada."Uso óculos desde 2011, estou a dizê-lo pela primeira vez na vida. Na primeira temporada com o Montpellier não os usava. Quando os meus amigos e familiares me viam na televisão eu franzia muito os olhos, e diziam-me que tinha um problema. Acabei por ir ao oftalmologista na segunda temporada", começou por dizer o gaulês, atualmente ao serviço do Milan.E prosseguiu, revelando a conversa com o médico: "Perguntou-me como era possível eu marcar golos com a visão que tinha. Aconselhou-me a usar lentes de contacto. É engraçado porque depois, na segunda temporada, ganhámos o campeonato e eu fui melhor marcador graças a ele".Giroud, que confessou ser um grande adepto de tiramisu, café e carros, destacou também um momento divertido que habitualmente acontece no balneário dos italianos, quando os seus colegas se riem do seu cabelo."Os meus companheiros estão sempre a rir-se de mim porque quando jogo tenho sempre o cabelo em pé, inclusive no final das partidas. O segredo é dar um jeito ao cabelo quando está molhado, depois passar um pouco de cera, e no final usar laca. Às vezes, quando cabeceio muitas vezes a bola, não ficam tão perfeitos...", rematou num tom descontraído.