Giuseppe Rossi é reforço do Real Salt Lake

O internacional italiano Giuseppe Rossi é o mais recente reforço do Real Salt Lake, da MLS. O avançado transalpino, de 33 anos, cumpriu um período de treinos com a equipa americana na pré-temporada e foi oficializado esta quinta-feira.





"Sabe muito bem fazer parte do Real Salt Lake", esclareceu Rossi. "A MLS tem crescido todos os anos e tenho sorte de ter o primeiro contacto com a liga por esta equipa. Apreciei muito o respeito e carinho que o clube me deu. Mal posso esperar para entrar em campo e ajudar o clube a atingir os seus objetivos", garantiu o avançado, que soma 7 golos em 30 internacionalizações pela Itália.