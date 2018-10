Glenn Hoddle "está a responder bem ao tratamento"

O antigo jogador e treinador Glenn Hoddle permanece este domingo em estado considerado grave, mas "a responder bem ao tratamento", depois de ter sofrido um ataque cardíaco num estúdio de televisão, no sábado."Está a responder bem ao tratamento. Os médicos advertiram que o mais importante agora para Glenn é o descanso", afirmou um porta-voz não identificado de Hoddle, em nota reproduzida pela Associação de Imprensa BritânicaO antigo internacional inglês foi internado de urgência no sábado, depois de desmaiar quando se encontrava nos estúdios de televisão da BT Sport, depois de participar num programa."O seu estado é grave, mas Glenn está a receber tratamento especializado e a responder bem", disse o porta-voz do antigo selecionador inglês, sem entrar em detalhes.A notícia foi dada pelo apresentador Jake Humphrey, que na sua conta no Twitter disse que Hoddle caiu "gravemente doente" no estúdio.O ex-futebolista, que completou 61 anos no sábado, notabilizou-se ao serviço do Tottenham, que representou de 1975 a 1987, seguindo a carreira no Mónaco, no Swindown Town e no Chelsea.O ponto alto de Hoddle enquanto técnico foi com a seleção inglesa, mas o ex-jogador treinou ainda o Chelsea, o Tottenham, o Soumpathon, o Swindon Town, o Wolverhampton e o QPR, neste mais recentemente e como adjunto.