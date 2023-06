Goiás de Armando Evangelista avança para os oitavos de final da Taça Sul-Americana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Goiás de Armando Evangelista garantiu na madrugada desta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça Sul-Americana ao bater fora de portas, por 2-1, o Santa Fé da Colômbia na sexta e última jornada da fase de grupos da competição de clubes sul-americanos.

A equipa orientada pelo treinador português terminou assim a fase de grupos da prova no primeiro lugar do Grupo G, com 12 pontos (três vitórias e três empates), garantindo a única vaga de acesso direto aos oitavos de final da prova.

O Club Universitario de Deportes ficou-se pelo segundo posto, com 10 pontos, apurando-se para o playoff de acesso aos oitavos de final.