Golo de André Simões não evita derrota do AEK Atenas na liga grega

O AEK Atenas perdeu este sábado por 2-1 no estádio do Panetolikos, onde o golo do médio português André Simões se revelou insuficiente para o adversário do Benfica na Liga dos Campeões.Com a derrota sofrida no jogo da 11.ª jornada do campeonato grego, o AEK, campeão em título, caiu para o sexto lugar, a 12 pontos do líder, o PAOK, que também este sábado se impôs por 2-0 na receção ao Xanthi.O avançado Crespo, da Serra Leoa, bisou no encontro, colocando a formação da casa em vantagem aos 26 minutos e repetindo a dose aos 51 minutos, de pouco valendo o remate certeiro de André Simões, aos 76 minutos.