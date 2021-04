Golo de Bruma confirma apuramento do Olympiacos para a final da Taça da Grécia

O Olympiacos derrotou esta quarta-feira o Giannina por 3-1 em casa, em jogo da 2.ª mão das meias finais da Taça da Grécia, e garantiu um lugar na final da competição.





Depois do empate a um golo na 1.ª mão, a equipa orientada por Pedro Martins - contou com José Sá, Rubén Semedo e Bruma a titulares e Tiago Silva já perto do final - foi para o intervalo a vencer, depois do bis de El Arabi (26' e 41').Kartalis ainda reduziu para o Giannina aos 50 minutos, mas seis minutos depois Bruma colocou um ponto final no encontro e na eliminatória ao fixar o resultado final.O Olympiacos, que ergueu o troféu na época passada, fica agora à espera do vencedor do encontro desta quinta-feira entre AEK e PAOK, para saber quem terá pela frente no jogo decisivo da prova, no qual pode conquistar a 29.ª Taça da Grécia do palmarés.