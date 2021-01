Golo de Bruma dá triunfo ao Olympiacos na visita ao Atromitos

O internacional português Bruma deu este domingo o triunfo ao líder Olympiacos, ao marcar o único golo na visita ao Atromitos, oitavo classificado, em jogo da 18.ª jornada do campeonato grego.

Bruma marcou pouco antes do intervalo, aos 45+1 minutos, num jogo em que o treinador Pedro Martins deu a titularidade também a José Sá e Rúben Semedo, enquanto Pêpê Rodrigues entrou aos 89 minutos.

O Olympiacos lidera a Liga, com 48 pontos, mais 12 do que o Aris e do que o AEK Atenas (36 pontos), equipa que tem menos um jogo disputado e que hoje visita o PAOK, quarto classificado, com 35 pontos.