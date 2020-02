Golo de Caio Lucas dá empate ao Sharjah frente ao Al Ain de Pedro Emanuel

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, empatou esta sexta-feira a uma bola com o Sharjah, na 16.ª jornada da Liga dos Emirados Árabes Unidos, com o ex-benfiquista Caio Lucas a voltar a marcar.

O golo do brasileiro que deixou em janeiro o futebol português (foi emprestado por 18 meses ao Sharjah) contra a antiga equipa surgiu logo aos dois minutos da partida, e é o segundo jogo consecutivo em que Caio Lucas marca, nas três vezes que atuou ao serviço do Sharjah.

A resposta do Al Ain só surgiu aos 86 minutos, por intermédio de Kodjo Laba, avançado togolês de 28 anos, que obrigou à divisão de pontos.

Com o empate, Pedro Emanuel falha o assalto ao segundo lugar, ficando o Al Ain na quarta posição com 28 pontos, enquanto o Sharjah segue colado, na quinta posição, com os mesmos pontos.