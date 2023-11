Golo de Josué ajuda Légia Varsóvia a garantir empate

O capitão do Légia Varsóvia, Josué, teve ação determinante a garantir o empate a duas bolas na receção ao Warta Poznan, ao marcar um dos golos da sua equipa, na conversão de um penálti.Os visitantes entraram melhor no jogo e cedo chegaram à vantagem, graças ao golo de Tomas Prikryl, aos 7 minutos. E o escândalo pareceu ficar encaminhado quando Márton Eppel, aos 40', fez o 2-0 de penálti. Foi então que Josué entrou em ação.Ainda antes do fecho da primeira parte, aos 45'+5, Josué reduziu para o Légia Varsóvia e, já na etapa complementar, Ernest Muçi apontou o golo do empate (63'). Apesar do tempo que faltava até ao final da partida, os da casa não conseguiram consumar a cambalhota no marcador.No Légia Varsóvia, o capitão Josué e o lateral Iuri Ribeiro foram titulares e totalistas, enquanto Gil Dias saltou do banco após o intervalo. No Warta Poznan, Miguel Luís entrou ao minuto 65 e, aos 89', ainda viu um cartão amarelo.O Légia Varsóvia volta a jogar quinta-feira, em Inglaterra, frente ao Aston Villa, em jogo da 5.ª jornada da Liga Conferência.