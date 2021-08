Golo de Nani evita derrota do Orlando City na visita ao FC Cincinnati

O Orlando City empatou (1-1) na visita ao terreno do FC Cincinnati, na madrugada deste domingo, em jogo a contar para a Major League Soccer (MLS), com um golo de Nani.





O internacional português começou a partida no banco de suplentes, entrou em campo aos 55 minutos e aos 56' apontou o golo que evitou a derrota da formação de Florida, que se encontrava a perder desde o minuto 42, graças ao tento de Brenner.Com este resultado, o Orlando City mantém-se na segunda posição da Conferência Este, com 30 pontos, menos sete que o líder New England Revolution. Já o FC Cincinnati é 11.º colocado, somando agora 16 pontos.Nota para a grande temporada que o antigo jogador de Sporting e Manchester United está a fazer ao serviço do Orlando City. Até ao momento, o experiente extremo luso conta com nove golos e seis assistências na prova.