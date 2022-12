Golo de Nélson Oliveira e assistência de Zivkovic na 4.ª vitória seguida do PAOK na Liga grega

Com Nélson Oliveira e Rafa de início (e Vieirinha e Tiago Dantas a entrar a partir do banco de suplentes), o PAOK alcançou esta quinta-feira a quarta vitória consecutiva na Liga grega ao bater fora de portas o Panetolikos por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da prova.

O primeiro golo da partida foi apontado pelo avançado português ex-Benfica, aos 45'+5, da primeira parte, chegando aos cinco golos esta temporada no campeonato. Lançado aos 19 minutos do primeiro tempo, para substituir El Kaddouri, o sérvio, e também ex-jogador das águias, Andrija Zivkovic assistiu para o 2-0 final, apontado pelo brasileiro Douglas Augusto.

João Pedro, avançado português do Panetolikos, entrou aos 81 minutos.

Com este resultado, o PAOK sobe ao terceiro lugar do campeonato, somando agora 28 pontos (menos 10 do que o líder Panathinaikos), enquanto que o Panetolikos é oitavo classificado, com os mesmos 16 pontos.