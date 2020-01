Golo de Vieirinha dá liderança ao PAOK de Abel Ferreira na Grécia

Um golo de Vieirinha deu esta segunda-feira a vitória ao PAOK na receção ao Volos, por 1-0, na 21.ª jornada da Liga grega, com o clube treinado pelo português Abel Ferreira a subir à liderança do campeonato.

Em Salónica, um tento de grande penalidade do extremo internacional português, aos 60 minutos, permitiu ao PAOK ascender à liderança, numa quarta vitória consecutiva na Liga grega que vale a chegada aos 52 pontos.

O clube de Abel Ferreira tem agora mais um ponto do que o anterior líder, o Olympiacos, de Pedro Martins, que no domingo empatou sem golos em casa do AEK Atenas.