Golo perto do final dita derrota do Al Feiha, de Jorge Simão, na Arábia Saudita

Um golo sofrido a três minutos do final ditou esta sexta-feira a derrota do Al Feiha, treinado pelo português Jorge Simão, na visita ao Al Ahli, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Em Jeddah, a formação comandada pelo técnico luso, que vinha de duas vitórias na prova, foi derrotada por um golo do sírio Omar Al Soma, aos 87 minutos.

Com este resultado, o Al Feiha, que contou com o médio português Arsénio no 'onze', mantém-se no nono lugar da Liga saudita, com 27 pontos, enquanto o Al Ahli recuperou o terceiro lugar.

A prova é liderada Al-Hilal, com 47 pontos, mais cinco do que o segundo colocado, Al Nassr, treinado por Rui Vitória, ambos com menos um jogo.