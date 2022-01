Gomis deixa Al Hilal de Leonardo Jardim

O veterano avançado internacional francês Bafetimbi Gomis rescindiu contrato com o Al Hilal, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, anunciou esta terça-feira o clube, quarto classificado da Liga da Arábia Saudita.

Gomis, agora com 36 anos, tinha ingressado no Al Hilal proveniente dos turcos do Galatasaray, numa transferência estimada em seis milhões de euros, e tinha prolongado o seu vínculo em 2020 até junho deste ano.

Pela equipa atualmente dirigida por Jardim, campeã da Arábia Saudita e da Ásia, Gomis marcou 116 golos nos 151 jogos em que participou, tendo sido o melhor marcador da Liga dos Campeões asiática em 2019.

O Al Hilal, atualmente a 10 pontos do líder da I Liga saudita, o Al Ittihad, vai disputar o Mundial de clubes no início de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), juntamente com o Palmeiras (Brasil), treinado pelo português Abel Ferreira, Chelsea (Inglaterra), Monterrey (México), Al Ahly (Egito), Al Jazeera (EAU), AS Pirae (Taiti).